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    ВЦИОМ: О доверии к президенту Владимиру Путину заявили 81,6 процента россиян

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    10 комментариев

    Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину изучил Всероссийский центр общественного мнения, опросивший 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Результатами ВЦИОМ поделился 15 апреля.

    Мнения респондентов собирали с 4 по 10 апреля. О своем доверии президенту Владимиру Путину заявили 81,6% россиян. Деятельность президента одобряют 79,6% (+0,7 п. п. за неделю) респондентов.

    Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составил 55,1% (+2,7 п. п. за неделю) и 55,0% (+1,7 п. п. за неделю) соответственно.

    При этом председателю кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 64,7% (+0,2 п. п. за неделю) опрошенных.

    Среди глав парламентских фракций наибольшее доверие у россиян вызывает Сергей Миронов (29,7%), далее следует Геннадий Зюганов (29,1%) и Алексей Нечаев (7,7%).

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,5%, КПРФ — 11,1%, ЛДПР — 8,8%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6% и «Новые люди» — 4,8%.

    Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

    Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

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    Комментарии (10)

    Обычный обыватель
    ...и процент продолжает расти!)))
    266198421
    Какие то позорные 82 процента. Вот у ВКП(Б) в 1937 году было 99.3. Нынешним руководителям до их вдохновителей ещё расти и расти.
    ABfree
    Процент россиян с практически нулевым процентом мозга в черепной коробке..
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