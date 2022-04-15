ВЦИОМ: О доверии к президенту Владимиру Путину заявили 81,6 процента россиян

Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину изучил Всероссийский центр общественного мнения, опросивший 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Результатами ВЦИОМ поделился 15 апреля.
Мнения респондентов собирали с 4 по 10 апреля. О своем доверии президенту Владимиру Путину заявили 81,6% россиян. Деятельность президента одобряют 79,6% (+0,7 п. п. за неделю) респондентов.
Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составил 55,1% (+2,7 п. п. за неделю) и 55,0% (+1,7 п. п. за неделю) соответственно.
При этом председателю кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 64,7% (+0,2 п. п. за неделю) опрошенных.
Среди глав парламентских фракций наибольшее доверие у россиян вызывает Сергей Миронов (29,7%), далее следует Геннадий Зюганов (29,1%) и Алексей Нечаев (7,7%).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,5%, КПРФ — 11,1%, ЛДПР — 8,8%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6% и «Новые люди» — 4,8%.