В Петербурге вспоминают блокадные трамваи и автобусы. 80 лет назад в Ленинграде было восстановлено трамвайное движение

В пятницу, 15 апреля, Петербург отмечает памятную дату — 80 лет с момента возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Трамваи тогда вышли на пять маршрутов — № 3, 7, 9, 10 и 12, спланированных таким образом, чтобы с одной пересадкой можно было доехать из любой части города в другую.

Сегодня на маршруты исторического центра «Горэлектротранс» выпустил трамваи, стилизованные под знаменитые ленинградские вагоны. В них будет звучать «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, первому исполнению которой также исполняется в 2022 году 80 лет.

Кроме этого, в экспозиционно-выставочном комплексе «Горэлектротранса» на Васильевском острове состоялась постановка-реконструкция с участием подлинного блокадного трамвая МС и техники музея «Битва за Ленинград».

На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы к стеле, посвященной подвигу работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома.

Интересно, что в этот же день 80 лет назад завершилась эвакуация ленинградцев автобусами по льду Ладоги.



«В 1942 году ледовая трасса Ладожского озера стала спасительным коридором для сотен тысяч жителей осажденного Ленинграда. 22 января первые автобусы «Ленавтотранса» с эвакуируемыми отправились по льду озера на Кобону и Жихарево. Для организации бесперебойной работы на трассе были организованы диспетчерская служба и круглосуточные станции технического обслуживания. Объемы перевозок увеличивались от 2 до 12 тысяч человек в сутки. Помощь ленинградцам оказывала и московская автобусная экспедиция. В конце марта 1942 года на поверхности льда появилась талая вода, перевозки проходили в опасных условиях. 15 апреля 1942 года передвижение автобусов и тяжелых автомобилей по трассе прекратилось», — рассказывает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

