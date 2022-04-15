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    Забили прутом, утопили в реке, а машину сожгли. В Ленобласти надолго посадили мужчин, жестоко расправившихся с парой из-за четверти миллиона

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    15 комментариев

    В Ленинградской области вынесли приговор двоим мужчинам, которые расправились с семьей из Петербурга на Волхонском шоссе. До этого «виновны» сказали присяжные.

    Суд приговорил 51-летнего безработного Николая Тимонена и 36-летнего водителя Жаргала Жанчипова к 21 году и 19 годам в колонии соответственно, сообщает 15 апреля издание 47news.

    Они признаны виновными в том, что в апреле 2020 года позвали знакомую им семейную пару на Волхонское шоссе якобы под предлогом поиска редких металлов. Там мужчину и женщину забили насмерть металлическим прутом. Тела погрузили в машину, вывезли к реке Песь в Вологодской области и там утопили. А автомобиль, на котором перевозили убитых, отогнали в район Пикалево и сожгли.

    После этого мужчины доехали до Петербурга и из квартиры, где жила семья, похитили наличные и драгоценности на 266 тысяч рублей.

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    Комментарии (15)

    AlBerkut
    Квалифицированное убийство, ч. 2 ст. 105 УК РФ - двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений - как минимум три квалифицирующих пункта из второй части, и 19-21 лет....
    Не, срок большой, но ИМХО всё же недостаточный...
    То ли дело в не скрепоносной Америке, где за такое вариантов немного - либо вышка каждому, либо пожизненное, каждому, и за каждое из убийств, то есть по 2 ПыЖика каждому, + срок за кражу, и право на пересмотр приговора лет через 100-150......
    Алешик
    дохали-дохали,и не додохали!
    VKuser151346904
    Россиянин Жаргал! Очередной мигрант-доцент?!
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