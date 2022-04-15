Забили прутом, утопили в реке, а машину сожгли. В Ленобласти надолго посадили мужчин, жестоко расправившихся с парой из-за четверти миллиона

В Ленинградской области вынесли приговор двоим мужчинам, которые расправились с семьей из Петербурга на Волхонском шоссе. До этого «виновны» сказали присяжные.



Суд приговорил 51-летнего безработного Николая Тимонена и 36-летнего водителя Жаргала Жанчипова к 21 году и 19 годам в колонии соответственно, сообщает 15 апреля издание 47news.



Они признаны виновными в том, что в апреле 2020 года позвали знакомую им семейную пару на Волхонское шоссе якобы под предлогом поиска редких металлов. Там мужчину и женщину забили насмерть металлическим прутом. Тела погрузили в машину, вывезли к реке Песь в Вологодской области и там утопили. А автомобиль, на котором перевозили убитых, отогнали в район Пикалево и сожгли.

