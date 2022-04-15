«Вечер в хату». На въезде в Красноярск хакеры сломали электронное табло

Жители и гости Красноярска засняли необычное приветствие, которое заменили неизвестные на электронном табло. «Город трудовой доблести» хакеры превратили в воровскую «хату».
Информационное табло на улице Калинина обзавелось странной надписью накануне, сообщает 15 апреля издание Красноярск.live.
Вместо привычной надписи «Красноярск — город трудовой доблести», там появилась фраза «Вечер в хату арестанты».
В мэрии изданию сообщили, что специалисты после первых сообщений о неполадках, выехали на место и табло отключили.
К проверке всех обстоятельств взлома табло подключилась полиция.