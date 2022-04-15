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    «Вечер в хату». На въезде в Красноярск хакеры сломали электронное табло

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    Жители и гости Красноярска засняли необычное приветствие, которое заменили неизвестные на электронном табло. «Город трудовой доблести» хакеры превратили в воровскую «хату».

    Информационное табло на улице Калинина обзавелось странной надписью накануне, сообщает 15 апреля издание Красноярск.live.

    Вместо привычной надписи «Красноярск — город трудовой доблести», там появилась фраза «Вечер в хату арестанты».

    В мэрии изданию сообщили, что специалисты после первых сообщений о неполадках, выехали на место и табло отключили.

    К проверке всех обстоятельств взлома табло подключилась полиция.

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