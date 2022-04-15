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    Водитель «Опеля» догнал кроссовер под Петербургом и отправил двоих в больницу

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    1 комментарий

    Серьезное ДТП произошло утром 15 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области. В столкновении двух машин травмы получили два человека.

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    В 9:41 в деревне Касимово Агалатовского сельского поселения столкнулись два легковых автомобиля, сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское». Один из них — Opel — получил серьезные повреждения передней части. По фото также можно предположить, что его водитель ударился о лобовое стекло.

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    В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир «Опеля», пишет 47News со ссылкой на дорожную полицию. С травмами различной степени тяжести мужчину и женщину госпитализировали.

    Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское
    Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское

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    Комментарии (1)

    Карабас Барабас
    Лучше бы он на дорогу смотрел а не в телефон...
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