Водитель «Опеля» догнал кроссовер под Петербургом и отправил двоих в больницу

Серьезное ДТП произошло утром 15 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области. В столкновении двух машин травмы получили два человека.
В 9:41 в деревне Касимово Агалатовского сельского поселения столкнулись два легковых автомобиля, сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское». Один из них — Opel — получил серьезные повреждения передней части. По фото также можно предположить, что его водитель ударился о лобовое стекло.
В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир «Опеля», пишет 47News со ссылкой на дорожную полицию. С травмами различной степени тяжести мужчину и женщину госпитализировали.