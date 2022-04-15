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    Правительство выделило средства на возврат авиабилетов

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    Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов на рейсы, которые пришлось отменить из-за внешних ограничений или закрытия аэропортов. Ещё 1,5 миллиарда рублей получат временно закрытые хабы в южных и центральных регионах России.

    «Правительство обеспечит возможность возврата гражданам стоимости билетов на рейсы, которые были отменены из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части России», — говорится в сообщении на сайте кабмина 15 апреля.

    Деньги будут перечислять авиакомпаниям, чтобы они сами возвращали их клиентам. Так перевозчики смогут сберечь собственные оборотные средства.

    Данные решения являются частью плана первоочередных мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

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