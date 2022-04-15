Правительство выделило средства на возврат авиабилетов

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов на рейсы, которые пришлось отменить из-за внешних ограничений или закрытия аэропортов. Ещё 1,5 миллиарда рублей получат временно закрытые хабы в южных и центральных регионах России.



«Правительство обеспечит возможность возврата гражданам стоимости билетов на рейсы, которые были отменены из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части России», — говорится в сообщении на сайте кабмина 15 апреля.

