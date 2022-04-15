Петербуржца спустя почти четыре года задержали за «угон» своей же Infiniti

Житель Петербурга заявил об угоне своего автомобиля, а через три с половиной года сам стал подозреваемым по этому делу. По мнению следствия, он инсценировал кражу ради получения страховки.



В 9 часов утра 13 апреля сотрудники полиции Курортного района Петербурга задержали в сестрорецком садоводстве 32-летнего петербуржца по подозрению в инсценировке угона собственного Infiniti FX37. После заявления о похищении он обратился в страховую компанию и получил выплату за страховой случай в размере 1 213 005 рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 апреля.