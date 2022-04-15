Петербуржца спустя почти четыре года задержали за «угон» своей же Infiniti

Житель Петербурга заявил об угоне своего автомобиля, а через три с половиной года сам стал подозреваемым по этому делу. По мнению следствия, он инсценировал кражу ради получения страховки.
В 9 часов утра 13 апреля сотрудники полиции Курортного района Петербурга задержали в сестрорецком садоводстве 32-летнего петербуржца по подозрению в инсценировке угона собственного Infiniti FX37. После заявления о похищении он обратился в страховую компанию и получил выплату за страховой случай в размере 1 213 005 рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 апреля.
Сам «угон» произошел еще в 2018 году. 30 сентября мужчина сообщил в полицию, что его Infiniti FX37 2011 года выпуска был похищен ночью с парковки бизнес-центра на улице Оптиков. Было возбуждено уголовное дело о краже по части 4 статьи 158 УК РФ. В декабре того же года автовладелец получил выплату от страховой.
В марте 2021 года пропавший «Инфинити» обнаружили в Сестрорецке. Во время обыска одного из гаражей в местном гаражном кооперативе нашли Infiniti FX37 с видимыми признаками изменения идентификационных номеров. Экспертиза показала, что номер двигателя совпадает с номером разыскиваемого автомобиля. А через год, 12 апреля 2022-го, было возбуждено уже дело о мошенничестве в сфере страхования (часть 2 статьи 159.5 УК РФ). С задержанного владельца «Инфинити» взяли подписку о невыезде.