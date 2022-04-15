Петербуржец отдал 6 миллионов для сына, после того как его новую жену остановили на «Мерседесе»

Как сообщили в ГУФССП России по Петербургу 15 апреля, о долгах 42-летнего горожанина внезапно узнала его нынешняя супруга. Вот как это случилось. Приставы заметили даму за рулем Mercedes-Benz, принадлежащего мужчине, и вежливо объяснили, что машина подлежит аресту. Поскольку прощаться с элитным автомобилем не входило в планы горожанки, она оперативно связалась с мужем.

Более шести миллионов рублей алиментов передал петербуржец в пользу своего сына-восьмиклассника. Сумма накопилась с 2020 года.

«Как выяснилось, исполнительный лист о взыскании задолженности по алиментам находится в Петроградском районном отделе ГУФССП России по Санкт-Петербургу. По решению суда гражданин должен выплачивать в пользу 14-летнего сына алименты в размере 1/8 от всех видов доходов», — отметили в пресс-службе ведомства.



С 2016 года из зарплаты мужчины удерживалась определенная сумма, однако в декабре 2020-го он перешел в другую фирму, и исполнительный лист оказался у нового работодателя. Тем не менее с прежнего места работы ему продолжали поступать дополнительные доходы в виде дивидендов от ценных бумаг и акций. Суммы были весьма приличными — несколько десятков миллионов рублей.



«В результате проделанной работы по исполнительному производству судебный пристав добился, чтобы мужчина выплатил задолженность по алиментам в пользу несовершеннолетнего сына с полученных дополнительных доходов», — добавили в ведомстве.



В итоге гражданин отправил миллион рублей в пользу сына на депозитный счет службы судебных приставов. Оставшиеся пять миллионов рублей он перечислил экс-супруге.

