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    Петербуржец отдал 6 миллионов для сына, после того как его новую жену остановили на «Мерседесе»

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    5 комментариев

    Более шести миллионов рублей алиментов передал петербуржец в пользу своего сына-восьмиклассника. Сумма накопилась с 2020 года.

    Как сообщили в ГУФССП России по Петербургу 15 апреля, о долгах 42-летнего горожанина внезапно узнала его нынешняя супруга. Вот как это случилось. Приставы заметили даму за рулем Mercedes-Benz, принадлежащего мужчине, и вежливо объяснили, что машина подлежит аресту. Поскольку прощаться с элитным автомобилем не входило в планы горожанки, она оперативно связалась с мужем.

    «Как выяснилось, исполнительный лист о взыскании задолженности по алиментам находится в Петроградском районном отделе ГУФССП России по Санкт-Петербургу. По решению суда гражданин должен выплачивать в пользу 14-летнего сына алименты в размере 1/8 от всех видов доходов», — отметили в пресс-службе ведомства.

    С 2016 года из зарплаты мужчины удерживалась определенная сумма, однако в декабре 2020-го он перешел в другую фирму, и исполнительный лист оказался у нового работодателя. Тем не менее с прежнего места работы ему продолжали поступать дополнительные доходы в виде дивидендов от ценных бумаг и акций. Суммы были весьма приличными — несколько десятков миллионов рублей.

    «В результате проделанной работы по исполнительному производству судебный пристав добился, чтобы мужчина выплатил задолженность по алиментам в пользу несовершеннолетнего сына с полученных дополнительных доходов», — добавили в ведомстве.

    В итоге гражданин отправил миллион рублей в пользу сына на депозитный счет службы судебных приставов. Оставшиеся пять миллионов рублей он перечислил экс-супруге.

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    Комментарии (5)

    daisychain
    Для алиментов неплохо бы установить вилку. А то нижний порог есть, а верхнего нет. Чем "бедные несчастные матери голодных деток" охотно пользуются.
    Как следует из статьи, 6 лямов долга накопилось с декабря 2020 года (т.е. чуть больше, чем за год), причем, это некие "дополнительные" недоплаченные алименты, которые до этого исправно платились - видимо, в тех же масштабах.
    Прямо сердце разрывается от жалости к голодной деточке и обнищавшей Женщине-Матери.
    Леонтий
    Сына кормить надо.Сын свое ест,ему положено.
    angel of death
    вот и женись потом...
    алименты - как причина, по которой некоторые не заводят детей (нет детей? нет и алиментов)...
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