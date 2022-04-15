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    На одних качелях в Вилючинске друг за другом сломали ноги 9-летние мальчик и девочка

    1648
    1 комментарий

    В городе Вилючинске (Камчатский край) за один день на одних и тех же качелях тяжёлые травмы получили два ребёнка.

    Как сообщает 15 апреля региональное СУ СК, вчера днём на качелях, установленных на центральной площади города, 9-летний мальчик получил закрытый перелом обеих ног. Ноги попали между сиденьем и ледяным наростом, образовавшимся под качелями. Ребёнка доставили в Камчатскую детскую краевую больницу. В тот же день аналогичным образом сломала ногу 9-летняя девочка. Ей тоже оказана медицинская помощь.

    Следователи организовали процессуальную проверку. Они оценят действия чиновников, ответственных за содержание территории, на которой установлены качели.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    походу парень нашёл себе невесту...
    был такой хороший французский фильм: "Невезучие" с Пьером Ришаром =)))))
    тут походу аналочиная история
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