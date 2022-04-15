На одних качелях в Вилючинске друг за другом сломали ноги 9-летние мальчик и девочка

В городе Вилючинске (Камчатский край) за один день на одних и тех же качелях тяжёлые травмы получили два ребёнка.



Как сообщает 15 апреля региональное СУ СК, вчера днём на качелях, установленных на центральной площади города, 9-летний мальчик получил закрытый перелом обеих ног. Ноги попали между сиденьем и ледяным наростом, образовавшимся под качелями. Ребёнка доставили в Камчатскую детскую краевую больницу. В тот же день аналогичным образом сломала ногу 9-летняя девочка. Ей тоже оказана медицинская помощь.

