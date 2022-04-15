Необычный «паровозик» собрался на Камышовой улице. Без каршеринга не обошлось

Массовая авария нарушила ночной покой одной из улиц Приморского района с 14 на 15 апреля.
Местные жители увидели под окнами «паровозик», собравшийся под углом: в припаркованные машины умудрились въехать двое.
На Камышовой улице около полуночи «паровозиком» столкнулись пять машин, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Юлия. Причем, судя по фото, три из них — два фургона и легковой автомобиль — были припаркованы у края проезжей части, и в них приехали еще одна легковая и каршеринговый кроссовер.
О пострадавших не сообщается.