    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    3 м/с, сев

    764мм

    85%

    Подробнее
    usd81.29eur88
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Необычный «паровозик» собрался на Камышовой улице. Без каршеринга не обошлось

    2427
    обсудить

    Массовая авария нарушила ночной покой одной из улиц Приморского района с 14 на 15 апреля.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Местные жители увидели под окнами «паровозик», собравшийся под углом: в припаркованные машины умудрились въехать двое.

    На Камышовой улице около полуночи «паровозиком» столкнулись пять машин, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Юлия. Причем, судя по фото, три из них — два фургона и легковой автомобиль — были припаркованы у края проезжей части, и в них приехали еще одна легковая и каршеринговый кроссовер.

    ПоделитьсяПоделиться

    О пострадавших не сообщается.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний