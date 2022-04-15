В доме на Васильевском острове вскрыли полы и нашли артефакты из прошлого

В Петербурге в доме на 6-й линии В.О. начали менять полы и обнаружили там несколько предметов с историей. В числе находок — талон на еду военного времени и серебряная ложка 1922 года. «Фонтанка» узнала подробности у хозяйки квартиры и мастера, который проводил в ней ремонт.



Фото: Егор Захаров Поделиться Поделиться





В апреле в квартире начали делать ремонт. Специалист по отделке Егор Захаров говорит, что под вскрытыми полами он обнаружил два культурных слоя: дореволюционный и советский: «Там явно после после войны вскрывали полы и убирали печи, когда дом переводился на паровое отопление. На месте печей закладывали полы. Знаете, что археологи больше всего любят выгребные ямы при кабаках, куда все выкидывали? Здесь то же самое: что люди считали мусором, выкидывали в тот момент, когда шли ремонтные работы».



Дом 51/16 на 6-й линии В.О. составлен из трех зданий. В 1860-х годах его начал строить архитектор Николай Гребёнка, выкупив участок с небольшими деревянными конструкциями у Благовещенской церкви. Угловую часть дома, в которой и были найдены все предметы, в 1912 году реконструировал в стиле модерн Пётр Бук. В 2001 году администрация Петербурга включила дом в список вновь выявленных объектов, представляющих культурную ценность.



Фото: Егор Захаров Фото: Егор Захаров Фото: Егор Захаров Поделиться Поделиться





По мнению мастера, часть мелких вещей, например монеты, просто провалились в щели и под плинтусы, а другие принесли под пол крысы. «Они явно под полом бегали, там и несколько штук их истлевших скелетов было найдено. Я думаю, ложку крыса просто утащила с кухни с едой, иначе она бы никак не могла туда попасть», — делится своими соображениями Захаров.

Самой ценной находкой он считает талон на еду от осени 1944 года. Кроме него под полами нашли советские спичечные коробки, билетики на общественный транспорт, шахматные фигуры, столовые приборы, детские игрушки и несколько десятков советских монет.



Хозяйка квартиры Евгения Клодина рассказывает, что сама она пока держала в руках только спичечный коробок. Все вещи Евгения уже решила оставить: «Есть план сделать какую-то инсталляцию с ними. Из того, что там найдено, я вижу две вещи, которые, может, кто-то назовет помойкой, но для меня они ценны символически. Это будет встроено в декор когда-нибудь, когда квартиру отремонтируют: талончик [на еду] и спичечный коробок, где написано «Мир победит войну».



Фото: Егор Захаров Фото: Егор Захаров Фото: Егор Захаров Фото: Егор Захаров Фото: Егор Захаров Фото: Егор Захаров Фото: Егор Захаров Фото: Егор Захаров Поделиться Поделиться





Евгения и ее супруг купили эту квартиру осенью 2021 года. За несколько лет до этого семья приобрела другую недвижимость на Васильевском острове, в новом ЖК, но жить там так и не могли — не то.

«Мы, наверное, такие люди, которые хотят выходить именно из парадной и в полной мере ощущать, что живут в Петербурге. Поэтому квартиру мы продали, причем очень дорого. Я не могла понять, почему на вот это такой дикий спрос? Есть масса людей, которые воспринимают старый фонд как, простите, помойку. Для нас запах времени крайне важен», — объясняет Евгения. Кстати, по ее подсчетам, ремонт в квартире на 6-й линии обойдется примерно в ту же сумму, которую нужно было вложить в квартиру в свеженьком ЖК.



Тех людей, которые предпочитают жить в новостройках, Евгения не понимает: «Я люблю Петербург как город, который сохранился именно со своей архитектурой, со своим панорамным видом, линиями на фоне неба. Для меня ценно жить в таких местах, где это ощущается, пусть и со своими минусами».

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

