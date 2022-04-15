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    Повара суши-бара на юге Петербурга несколько часов катали с требованиями 200 тысяч рублей

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    2 комментария

    Четверых мужчин задержали на проспекте Ветеранов после звонка о похищении человека.

    В полицию накануне около половины четвертого дня позвонила женщина с заявлением о том, что её супруга неизвестные насильно посадили в темную «Киа Рио» и увезли, стало известно «Фонтанке» 15 апреля. По предварительной информации, около четырех часов наряд патрульно-постовой службы остановил указанную машину у дома 130 по проспекту Ветеранов. В салоне находились 27-летний мигрант — муж заявительницы — и четверо мужчин в возрасте от 24 до 38 лет.

    Пострадавший, который работает поваром в одном из суши-баров, сообщил, что около десяти утра мужчины усадили его в «Киа» в районе Софийской улицы, а потом катали по всем местам, где он мог раздобыть денег и требовали сумму в 200 тысяч рублей якобы за аренду автомобиля, на котором он раньше работал таксистом. К моменту, когда его жена узнала о «похищении», мужчина успел собрать 100 тысяч рублей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (2)

    Ivanov_I_I
    кажется, мы что-то не знаем о доходах поваров.
    AlBerkut
    Разборки между разными диаспорами, или внутри одной?
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