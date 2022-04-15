На улице Рубинштейна случайная дружба закончилась стрельбой

Звуки стрельбы разбавили ежедневный шум улицы Рубинштейна. Жильцы не дернулись, в полицию позвонил испуганный потерпевший.



Сообщение о выстрелах поступило в полицию Центрального района около половины второго ночи накануне, стало известно «Фонтанке» 15 апреля. Звонивший, 39-летний петербуржец, сообщил, что в него стрелял неизвестный ему мужчина.



Сотрудники ГИБДД первыми прибыли на место и задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Московской области. У него изъяли охолощенный ПМ и патроны к нему.

