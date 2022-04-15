На улице Рубинштейна случайная дружба закончилась стрельбой

Звуки стрельбы разбавили ежедневный шум улицы Рубинштейна. Жильцы не дернулись, в полицию позвонил испуганный потерпевший.
Сообщение о выстрелах поступило в полицию Центрального района около половины второго ночи накануне, стало известно «Фонтанке» 15 апреля. Звонивший, 39-летний петербуржец, сообщил, что в него стрелял неизвестный ему мужчина.
Сотрудники ГИБДД первыми прибыли на место и задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Московской области. У него изъяли охолощенный ПМ и патроны к нему.
По предварительной информации, задержанный утверждал, что с потерпевшим познакомился в одном из баров. Сначала они дружно пили, а потом поссорились настолько, что только выстрелами можно было разрешить конфликт.
Приезжего отправили в отдел, где составили в отношении него протокол о «мелком хулиганстве».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.