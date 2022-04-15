    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    3 м/с, сев

    764мм

    85%

    Подробнее
    usd81.29eur88
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    На улице Рубинштейна случайная дружба закончилась стрельбой

    3567
    2 комментария

    Звуки стрельбы разбавили ежедневный шум улицы Рубинштейна. Жильцы не дернулись, в полицию позвонил испуганный потерпевший.

    Сообщение о выстрелах поступило в полицию Центрального района около половины второго ночи накануне, стало известно «Фонтанке» 15 апреля. Звонивший, 39-летний петербуржец, сообщил, что в него стрелял неизвестный ему мужчина.

    Сотрудники ГИБДД первыми прибыли на место и задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Московской области. У него изъяли охолощенный ПМ и патроны к нему.

    По предварительной информации, задержанный утверждал, что с потерпевшим познакомился в одном из баров. Сначала они дружно пили, а потом поссорились настолько, что только выстрелами можно было разрешить конфликт.

    Приезжего отправили в отдел, где составили в отношении него протокол о «мелком хулиганстве».

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    NoName1234
    И опять приезжий….
    А потом места во дворе нет, потому что приезжие своё ведро с гайками ставят так… будто никого больше нету
    aprahka
    Дружба она такая...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний