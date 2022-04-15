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    Евро и доллар на Мосбирже колеблются

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    На открытии торгов на Московской бирже 15 апреля курс доллара вырос на 0,31%, до 81,15 рубля, курс евро — на 0,46%, до 87,3975 рубля. Затем обе валюты немного опустились.

    Индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с 29 марта.

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