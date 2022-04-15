Альфа-Банк сообщил об удалении своего приложения из App Store

Приложение Альфа-Банка пропало из App Store, сообщил 15 апреля сам банк в своём телеграм-канале.



«Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надёжно. <...> Единственное неудобство — приложение временно не получится установить на айфон. <...> Управлять деньгами можно в [интернет-банке] Альфа-Онлайн», — отмечается в сообщении.



12 апреля банк предупреждал, что его приложение может пропасть из App Store вслед за приложением Сбера. И советовал заранее скачать его, а если оно уже есть, обновить до последней версии. Сегодня он выражает надежду на возвращение в App Store.

