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    Будку ДПС на Красногвардейской площади громил молотком и монтировкой мужчина средь бела дня

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    6 комментариев

    Бдительность пассажирки троллейбуса позволила сотрудникам полиции Красногвардейского района по «горячим следам» задержать мужчину, который разбил стекла в будке с надписью «ДПС».

    Звонок в 112 очевидица безобразия сделала накануне около половины второго дня, стало известно «Фонтанке» 15 апреля. По словам женщины, она ехала в троллейбусе по Красногвардейской площади, когда увидела, как мужчина молотком бьет стекла в будке с надписью «ДПС». А потом убегает.

    Всего злоумышленник разбил пять стекол.

    Сотрудники полиции района уже в половине третьего у колледжа на Большой Пороховской улице задержали подозреваемого — 29-летнего местного жителя. У него изъяли молоток и монтировку.

    В отделе на задержанного составили протокол по статье «мелкое хулиганство» и отправили в камеру временного содержания.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (6)

    AndrewBarsik
    Пока ещё не осознанная, спрятанная в глубинных пластах подсознания любовь русского народа к тому, что называет себя "государством", проявляет себя всё чаще и оригинальнее.
    Olen
    В 29 лет стекла бьёт - инфантил переросток взращённый люмпен.
    Лучше бы вставлять их научился.
    Главный спец по технике консервации
    "будка" - это слэнговое именование торца головы или строение? Если строение - то оно то ч чем виновато?
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