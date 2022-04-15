Будку ДПС на Красногвардейской площади громил молотком и монтировкой мужчина средь бела дня

Бдительность пассажирки троллейбуса позволила сотрудникам полиции Красногвардейского района по «горячим следам» задержать мужчину, который разбил стекла в будке с надписью «ДПС».

Звонок в 112 очевидица безобразия сделала накануне около половины второго дня, стало известно «Фонтанке» 15 апреля. По словам женщины, она ехала в троллейбусе по Красногвардейской площади, когда увидела, как мужчина молотком бьет стекла в будке с надписью «ДПС». А потом убегает.



Всего злоумышленник разбил пять стекол.



Сотрудники полиции района уже в половине третьего у колледжа на Большой Пороховской улице задержали подозреваемого — 29-летнего местного жителя. У него изъяли молоток и монтировку.

