Япония и США организовали учения в Японском море, Китай — в районе Тайваня

«Японский [ракетный эсминец] «Конго» провел 13–14 апреля учебный обмен информацией о запуске баллистической ракеты с американским [ракетным крейсером] «Мобайл Бэй», [эсминцем] «Спрюэнс» в Японском море с целью укрепить возможности японско-американского сотрудничества для эффективного сдерживания и реагирования», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

ВМС Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты, сообщает 15 апреля РИА Новости со ссылкой на штаб морских сил самообороны Японии.

По данным агентства «Киодо», атомный авианосец США «Авраам Линкольн» принял участие в совместных с Японией учениях в Японском море для сдерживания Северной Кореи, поскольку есть опасения, что она может провести ядерные или ракетные испытания в честь 110-летия Ким Ир Сена (15 апреля 1912 года — 8 июля 1994 года).



Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая также заявила о военных учениях 15 апреля в районе Тайваня — на фоне визита на остров конгрессменов США.



«Пятнадцатого апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайском море и вокруг острова Тайвань», — цитирует РИА заявление командования Восточной зоны в соцсети WeChat.

