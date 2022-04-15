Пенсионера избили битами в сквере Петроградского района

Двух мужчин задержали сотрудники полиции после нападения с битами на пенсионера в сквере на улице Ленина.



77-летний житель Петроградского района позвонил в полицию накануне около одиннадцати вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 апреля. Мужчина совершал вечерний моцион в сквере у дома 34 по улице Ленина, когда к нему пристали двое нетрезвых парней. Один из них вытащил биту и несколько раз ударил пожилого мужчину по голове. После чего нападавшие сбежали.



Наряды полиции, которые были ориентированы на поиск парней после звонка пострадавшего, уже через полчаса по дворе дома 28/30 задержали подозреваемых — 19-летнего жителя Красногвардейского района и его 21-летнего товарища из Петроградского района.

