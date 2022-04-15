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    Пенсионера избили битами в сквере Петроградского района

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    6 комментариев

    Двух мужчин задержали сотрудники полиции после нападения с битами на пенсионера в сквере на улице Ленина.

    77-летний житель Петроградского района позвонил в полицию накануне около одиннадцати вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 апреля. Мужчина совершал вечерний моцион в сквере у дома 34 по улице Ленина, когда к нему пристали двое нетрезвых парней. Один из них вытащил биту и несколько раз ударил пожилого мужчину по голове. После чего нападавшие сбежали.

    Наряды полиции, которые были ориентированы на поиск парней после звонка пострадавшего, уже через полчаса по дворе дома 28/30 задержали подозреваемых — 19-летнего жителя Красногвардейского района и его 21-летнего товарища из Петроградского района.

    В отделе полиции, куда их привезли, для начала составили протоколы о «мелком хулиганстве».

    Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт, где у него зафиксировали повреждения мягкий тканей головы. После этого пенсионера отпустили домой.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (6)

    aprahka
    Дед крепкий орешек..
    260965961
    Русский мир петербургского закваса!
    Леонтий
    А дед крепкий!Негодяи его дубиной по голове да несколько раз,а он в полицию позвонил.Молодец.
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