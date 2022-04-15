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    В Китае запретили трансляции игр без особого разрешения

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    2 комментария

    Правительство КНР запретило онлайн-платформам вести трансляции игр без специального разрешения, а видеосервисам — увеличивать трафик пользователей на игровой контент, передаёт 15 апреля ТАСС.

    «Строго запрещается работа нарушающих правила платформ по ведению аудиовизуальных трансляций игр в интернете. <...> Разного рода аудиовизуальным программам на хостинге кино и сериалов, эстрадных программ, сервисам видеостриминга и коротких видео запрещено вести прямой эфир онлайн-игр без получения специального разрешения со стороны компетентных органов», — говорится в совместном документе отдела аудиовизуальных программ Главного управления радио и телевидения КНР и управления печати отдела пропаганды ЦК Компартии Китая.

    Властям предписано «формировать критерии поведения стримеров». А интернет-платформы обязали разработать механизмы защиты несовершеннолетних пользователей.

    «Строго запрещается использование прямых трансляций людьми, преступающими нормы морали, и появление их на экранах», — подчёркивается в документе.

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    Комментарии (2)

    aprahka
    Китай печется о своих детях.
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