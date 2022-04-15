В Китае запретили трансляции игр без особого разрешения

Правительство КНР запретило онлайн-платформам вести трансляции игр без специального разрешения, а видеосервисам — увеличивать трафик пользователей на игровой контент, передаёт 15 апреля ТАСС.
«Строго запрещается работа нарушающих правила платформ по ведению аудиовизуальных трансляций игр в интернете. <...> Разного рода аудиовизуальным программам на хостинге кино и сериалов, эстрадных программ, сервисам видеостриминга и коротких видео запрещено вести прямой эфир онлайн-игр без получения специального разрешения со стороны компетентных органов», — говорится в совместном документе отдела аудиовизуальных программ Главного управления радио и телевидения КНР и управления печати отдела пропаганды ЦК Компартии Китая.
Властям предписано «формировать критерии поведения стримеров». А интернет-платформы обязали разработать механизмы защиты несовершеннолетних пользователей.
«Строго запрещается использование прямых трансляций людьми, преступающими нормы морали, и появление их на экранах», — подчёркивается в документе.