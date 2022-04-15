Петербуржцы поймали северное сияние, лунное гало и световой лес, для которого было слишком тепло

Целый набор редкий природных явлений наблюдали петербуржцы в ночь с 14 на 15 апреля. Преградой не стали даже облака: чистое небо нашлось в отдельных районах Ленобласти.
«Северное сияние сияло всю ночь, высоко и красиво, началось с закатом, а закончилось с восходом. Иногда сияло даже над головой. К большому сожалению, облачность вмешалась в планы и спрятала много интересного», — рассказывают охотники за сияние в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
Кроме авроры в Ленобласти наблюдали световой лес и лунное гало — свет, отражающийся от ледяных частиц в воздухе. Любопытно, что обычно световой лес появляется в северных регионах в морозную погоду, а сегодня он возник при температуре около нуля.
Напомним, солнечное гало наблюдали в Петербурге вчера утром.