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    Петербуржцы поймали северное сияние, лунное гало и световой лес, для которого было слишком тепло

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    Целый набор редкий природных явлений наблюдали петербуржцы в ночь с 14 на 15 апреля. Преградой не стали даже облака: чистое небо нашлось в отдельных районах Ленобласти.

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    «Северное сияние сияло всю ночь, высоко и красиво, началось с закатом, а закончилось с восходом. Иногда сияло даже над головой. К большому сожалению, облачность вмешалась в планы и спрятала много интересного», — рассказывают охотники за сияние в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

    Кроме авроры в Ленобласти наблюдали световой лес и лунное гало — свет, отражающийся от ледяных частиц в воздухе. Любопытно, что обычно световой лес появляется в северных регионах в морозную погоду, а сегодня он возник при температуре около нуля.

    Напомним, солнечное гало наблюдали в Петербурге вчера утром.

    Фото: «Астро Фото Болото»

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