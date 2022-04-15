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    Экономика и санкции

    «Нужно двигаться к национальным валютам». Армения заплатила за российский газ в рублях

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    Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала платить за поставки газа в рублях. При этом цены формируются в долларах.

    О валюте расчётов Керобян рассказал РБК 15 апреля. В рублях проведены «несколько последний платежей по соответствующему курсу». Он также добавил, что на мировом рынке необходимо двигаться к национальным валютам и Россия двигается в этом направлении. «Не нужно исключать армянский драм или казахский тенге из возможных способов оплаты. Мы думаем, что центральные банки стран должны создать соответствующую среду, чтобы оплаты в национальных валютах с видимостью или с прогнозируемостью курса имели место», — считает министр.

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