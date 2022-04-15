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    Госдеп: Политика открытых дверей НАТО не изменится на фоне предупреждений России

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    В НАТО не намерены пересматривать политику открытых дверей альянса. Об этом заявили в Госдепе 14 апреля.

    Заявление прозвучало на брифинге Госдепа. Поводом стали предупреждения со стороны России, которые последовали после заявлений о намерении присоединиться к альянсу от правительств Швеции и Финляндии. «Мы считаем, что политика открытых дверей НАТО — это политика открытых дверей. И решать то, как выглядит членство, должен альянс НАТО и только альянс НАТО», — цитирует пресс-службу Госдепа ТАСС.

    В Госдепе также заверили, что «НАТО не будет угрозой ни для кого, кто не нападает на НАТО».

    Ранее сообщалось, что Финляндия может подать заявление на вступление в альянс летом. Затем это же сделает Швеция. Дмитрий Медведев заверил, что, в таком случае, Россия «усилит свои западные границы».

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