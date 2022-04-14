Гуляющих вдоль набережной в центре Петербурга просят посматривать на спуски к воде — по Неве плавает истощенный нерпенок

На отрезке между Смольным и Финляндским вокзалом в течение дня 14 апреля жители Петербурга видели на воде нерпенка. Специалисты по спасению ластоногих говорят, что он истощен.
Группа помощи тюленям и нерпам, которые ежегодно оказываются в подобных ситуациях с наступлением весны, просят горожан внимательно осматривать спуски к воде. Отмечается, что с катера его не поймать, нерпенок уплывет от людей. А вот на суше шансы ему помочь есть.
«Вполне вероятно, что бедолага выберется где-нибудь отдыхать. Поэтому просим всех, кто сегодня и завтра прогуливается на пространстве от Малоохтинской набережной до Троицкого моста, посматривать на спуски к воде. Если его найдёте — звоните нам 699–23–99», — пишет центр помощи ластоногим.
Его видели на крошечной льдине с видом на Смольный собор, также заметили на воде недалеко от Финляндского вокзала.