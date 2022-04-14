Гуляющих вдоль набережной в центре Петербурга просят посматривать на спуски к воде — по Неве плавает истощенный нерпенок

На отрезке между Смольным и Финляндским вокзалом в течение дня 14 апреля жители Петербурга видели на воде нерпенка. Специалисты по спасению ластоногих говорят, что он истощен.

Группа помощи тюленям и нерпам, которые ежегодно оказываются в подобных ситуациях с наступлением весны, просят горожан внимательно осматривать спуски к воде. Отмечается, что с катера его не поймать, нерпенок уплывет от людей. А вот на суше шансы ему помочь есть.