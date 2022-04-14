Без мяса и риса. Как СКА проиграл ЦСКА и закончил сезон

СКА в шестой раз подряд проиграл серию плей-офф ЦСКА. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как армейцы с Невы завершили сезон и при чем здесь кулинария.



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Седьмой матч серии плей-офф — это лучшее, что может произойти в хоккее. Для болельщиков-то уж точно. Понятно, что самим командам никогда не хочется доводить дело до этого, но и для них это особые эмоции. Седьмые матчи ставят их в ситуацию стресса, когда на кону всё.

— Седьмой матч — это одно из самых интересных событий в хоккее, — заявил два дня назад нападающий СКА Никита Гусев. — Седьмой матч — это как Олимпиада. Тут все важно: и эмоции, и понимание того, что ты должен делать. И тут не может быть никаких оправданий. Ты должен сделать все, и даже больше.



Сейчас, глядя на то, как развивалась серия СКА — ЦСКА, кажется, что и не было другого варианта. Лишь в одном матче было преимущество больше двух шайб — в третьей игре, которая завершилась победой ЦСКА 6:2. В остальных 1:3, 2:1, 2:3, 3:2, 3:1. Максимально ровно. Казалось, что и седьмая игра будет такой же. Но получилось немного иначе.

ЦСКА и СКА встречались в плей-офф шесть раз, но это лишь третий случай, когда противостояние двух армейских коллективов дошло до седьмого матча. В последний раз — в 2019-м. У москвичей с тех пор осталось девять игроков. Еще двое — Мэт Робинсон и Ларс Юханссон теперь играют в Петербурге. У СКА с 2019-го остались только Кетов и Гусев. Третий — Сергей Плотников переоделся в свитер московских армейцев.



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





ЦСКА вышел на седьмую игру в том же составе, который победил в шестом матче. В СКА Роман Ротенберг основательно перетряхнул звенья. Главное событие — перевод Кузьменко, который почти никак не проявил себя в этой серии, из первой пятерки сразу в четвертую. Защитник Лехтонен вернулся во вторую пару защитников. Третье звено полностью пересобрали. Было: Фальковский — Лехтонен, Тимкин — Цицюра — Волков. Стало Фальковский — Камалов, Волков — Комаров — Зыков. В тренерском штабе СКА явно что-то задумали, но пошли ли эти изменения на пользу — вопрос.



Первый период прошел без голов, но ярких моментов хватало. На 7-й минуте хоккеисты СКА набросились на гостей из столицы после того, как те слишком настойчиво попытались протолкнуть шайбу в ворота. Особенно мощно схлестнулись друг с другом нападающие Захар Бардаков (СКА) и Константин Окулов (ЦСКА). У обоих упали шлемы и пошли в дело кулаки. В итоге они получили по четыре минуты удаления за грубость. Еще по две минуты судьи выписали Никите Камалову (СКА) и Владиславу Каменеву (ЦСКА).



В другом моменте московские армейцы несколько раз подряд бросали в упор по воротам Ларса Юханссона, но шайба каким-то образом так и не залетела в сетку. Где-то успели подчистить защитники СКА, где-то откровенно повезло, потому что голкипер петербуржцев уже лежал на брюхе и ничего практически сделать не мог. СКА тоже несколько раз опасно атаковал. Минимум дважды зрители, заполнившие до отказа Ледовый дворец, радостно вскакивали, но голов они так и не дождались.

Отдельный сюжет этой серии — Лео Комаров. Финский нападающий с русскими корнями в очередной раз показал, кто здесь способен залезть под кожу кому угодно. Это он пролежал на шайбе последние несколько секунд в пятом матче, это он присел на игрока ЦСКА в предыдущей встрече, не давая тому вернуться в игру. В седьмом матче он явно нацелился на форварда первого звена москвичей Сергея Плотникова. Во втором периоде Комаров во время паузы толкнул того в спину. С флангов его тут же срубили партнеры Плотникова. Впрочем, этот грязный прием, наоборот, активировал спящего всю серию Плотникова. Сначала он на 24-й минуте продавил защитников перед воротами, забил и вывел свою команду вперед, а спустя четыре минуты оформил дубль точным броском под перекладину. Ситуация со вторым голом едва не получилась комичной: сначала его даже не заметили, а потом чуть не отменили.



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Судьи сначала уехали смотреть видео, чтобы понять, было ли вообще взятие ворот — слишком быстро все произошло. Потом Роман Ротенберг попросил рефери вновь включить повтор уже на предмет помехи вратарю. Сергей Андронов действительно придержал своей клюшкой клюшку Юханссона. Но судьи решили, что помехи все-таки не было.

Одновременно с сиреной судьи удалили Виталия Абрамова — третий период ЦСКА начал в меньшинстве. Но петербуржцы не воспользовались возможностью. Остальное для армейцев из Москвы было делом техники. Играть в обороне команда Сергея Федорова умеет. Армейцы с Невы от бессилия уже бросали, едва залетая в зону. Но так пробить вратаря ЦСКА Ивана Федотова невозможно. Решение Романа Ротенберга снять голкипера за две минуты до конца тоже не принесло ничего хорошего: только пропустили третью в пустые ворота. В итоге 0:3 в матче, 3–4 в серии — в финал вышел ЦСКА, а для СКА сезон официально завершен.



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— Когда мы улетали в Москву после пятого матча (СКА тогда повел в серии 3–2. — Прим. ред.), никто из ребят на дал заднюю, — заявил после матча Плотников. — Все дали себе обещание вернуться в Петербург и выиграть серию. И мы это обещание сдержали.



Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отдал должное сопернику и умению петербуржцев двигать шайбу.

— Нам пришлось очень нелегко, чтобы сдержать атакующий напор, — заявил Федоров. — Тот экстрапас, который они всегда демонстрировали, всегда вводит любого соперника в панику.

По словам Романа Ротенберга, задача была забить в первом периоде, но команда с ней не справилась, а потом соперник перехватил инициативу.

— Мы здорово начали игру, — заявил Ротенберг. — Играли ради болельщиков, родные стены гнали команду вперед. Сегодня ЦСКА показал, что они сильнее. В то же время у нас очень молодая и перспективная команда, многие ребята могли играть за молодежку. Да, нас где-то перебили. Три причины поражения в серии? Реализация моментов, ошибки и более опытный соперник. Да, мы требовали лезть на пятак, забивать «мусорные» голы, забивать с мясом и с рисом, если надо. Хотели бы извиниться перед болельщиками, что не получилось победить, потому что мы имели все шансы победить.

Спросили у Романа Ротенберга и о его будущем на посту главного тренера.



— У нас есть руководители, которые будут судить о работе тренерского штаба, — отметил главный тренер СКА. — Да, мы всегда можем сказать, что надо побеждать. Понятно, что и себя будем критиковать, потому что надо выигрывать каждую игру. Эмоции отрицательные, но мы видим перспективу.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет против магнитогорского «Металлурга», который возглавляет бывший главный тренер СКА Илья Воробьев. Первая игра пройдет 18 апреля.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

