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    Фермеров Ленобласти попросили помочь засеять Донбасс

    2599
    9 комментариев

    Правительство Ленобласти обратилось к агропромышленным предприятиям региона с просьбой о помощи в посевной кампании на территории ДНР и ЛНР.

    Как пишет 47news, вопрос был поднят 14 апреля на коллегии агропромышленного комплекса. Губернатор региона Александр Дрозденко попросил фермеров помочь семенами и отправить их на поля Донецкой и Луганской народных республик. Аграрии поддержали просьбу.

    Отмечается, что запасы региона превышают потребности — яровых зерновых культур у фермеров 110% от необходимого, семенного картофеля — 120%, многолетних трав — более 100%.

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    Комментарии (9)

    VKuser1115940
    Как там дочь Дрозденки во Франции поживает?
    265055770
    А чем могут засеять фермеры ленобласти? Свеклой и капустой?
    15133156141
    "Аграрии поддержали просьбу"
    "Не соглашаться с правлением… это все равно что против ветра… плевать." х/ф Гараж
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