Фермеров Ленобласти попросили помочь засеять Донбасс

Правительство Ленобласти обратилось к агропромышленным предприятиям региона с просьбой о помощи в посевной кампании на территории ДНР и ЛНР.

Как пишет 47news, вопрос был поднят 14 апреля на коллегии агропромышленного комплекса. Губернатор региона Александр Дрозденко попросил фермеров помочь семенами и отправить их на поля Донецкой и Луганской народных республик. Аграрии поддержали просьбу.

Отмечается, что запасы региона превышают потребности — яровых зерновых культур у фермеров 110% от необходимого, семенного картофеля — 120%, многолетних трав — более 100%.