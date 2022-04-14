Роскачество обнаружило кишечную палочку и клещей в киноа

Роскачество исследовало 20 торговых марок киноа и обнаружило в 5 образцах бактерии кишечной палочки и в одном — клещей, говорится в сообщении организации от 14 апреля.
«Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) обнаружены в товарах пяти торговых марок. В крупах, подлежащих варке, этот показатель не нормируется, кишечная палочка погибает при кипячении моментально (или за 10 минут при 60 градусах). Тем не менее киноа часто не варят, а проращивают. Кишечная палочка в этом случае может попасть в организм, мы не рекомендуем употреблять киноа без термической обработки», — отмечается на сайте Роскачества.
Загрязненность вредителями выявлена в киноа «Перуаночка»: там обнаружили 750 клещей в 1 кг продукта. При термической обработке клещи погибают, а «сопутствующая порча, которая произошла в зараженном зерне или продукте, никуда не денется», отмечают технологи Роскачества. Массовое размножение клещей в зерне может вызвать его заплесневение.
Всего Роскачество исследовало киноа 20 торговых марок по 486 параметрам, среди которых содержание белка, макро- и микроэлементов, наличие потенциально опасных веществ, достоверность маркировки. Результаты проверки также показали, что в киноа содержится много белка, его доля составляет от 11,8 до 16%. В гречке, например, в среднем содержание белка — 12,6%, а в рисе — 9,1%.
По результатам испытаний, соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества перуанское белое киноа De La Sierra производителя ООО «Латпред-Агро». При этом не соответствует обязательным требованиям продукция 7 торговых марок: «Перуаночка», «Продукты XXII века», «Оргтиум», «Увелка», «Здороведа», Bio Natura, Vila Natura.