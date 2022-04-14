Роскачество обнаружило кишечную палочку и клещей в киноа

Роскачество исследовало 20 торговых марок киноа и обнаружило в 5 образцах бактерии кишечной палочки и в одном — клещей, говорится в сообщении организации от 14 апреля.



«Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) обнаружены в товарах пяти торговых марок. В крупах, подлежащих варке, этот показатель не нормируется, кишечная палочка погибает при кипячении моментально (или за 10 минут при 60 градусах). Тем не менее киноа часто не варят, а проращивают. Кишечная палочка в этом случае может попасть в организм, мы не рекомендуем употреблять киноа без термической обработки», — отмечается на сайте Роскачества.

