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    Армейский хоккей перешел в рукопашную. Игроки СКА и ЦСКА подрались в начале решающего матча

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    Драка произошла между хоккеистами СКА и ЦСКА в седьмом матче финала Западной конференции КХЛ. Встреча проходит в Петербурге 14 апреля.

    Эмоции забурлили на 7-й минуте первого периода при счете 0:0.

    Хоккеисты СКА набросились на гостей из столицы после того, как те слишком настойчиво попытались протолкнуть шайбу в ворота.

    Особенно мощно схлестнулись друг с другом нападающие Захар Бардаков (СКА) и Константин Окулов (ЦСКА). С обоих упали шлемы. В итоге оба получили по четыре минуты удаления за грубость. Еще по две минуты судьи выписали Никите Камалову (СКА) и Владиславу Каменеву (ЦСКА).

    Напомним, что счет в серии 3-3. Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Кубка Гагарина.

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