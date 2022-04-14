Армейский хоккей перешел в рукопашную. Игроки СКА и ЦСКА подрались в начале решающего матча

Драка произошла между хоккеистами СКА и ЦСКА в седьмом матче финала Западной конференции КХЛ. Встреча проходит в Петербурге 14 апреля.
Эмоции забурлили на 7-й минуте первого периода при счете 0:0.
Хоккеисты СКА набросились на гостей из столицы после того, как те слишком настойчиво попытались протолкнуть шайбу в ворота.
Особенно мощно схлестнулись друг с другом нападающие Захар Бардаков (СКА) и Константин Окулов (ЦСКА). С обоих упали шлемы. В итоге оба получили по четыре минуты удаления за грубость. Еще по две минуты судьи выписали Никите Камалову (СКА) и Владиславу Каменеву (ЦСКА).
Напомним, что счет в серии 3-3. Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Кубка Гагарина.