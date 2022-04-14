«ОБСЕ выпустила более чем 100-страничный доклад о событиях на Украине в период с 24 февраля по 1 апреля. Эксперты организации пришли к выводу, что за обстрел роддома и драматического театра в Мариуполе несут ответственность российские войска. Причастные к обстрелам люди совершили военное преступление. В случае с разрушением Мариупольского драматического театра сотрудники ОБСЕ утверждают, что миссия «опиралась на информацию СМИ и несколько украинских правительственных и неправительственных источников»», — сказано в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова раскритиковала доклад ОБСЕ о событиях на Украине. Соответствующая публикация появилась в ее телеграм-канале 14 апреля.

Эти обвинения Москалькова опровергает со ссылками на различные СМИ и телеграм-каналы. По ее словам, украинская армия эвакуировала мариупольский роддом, а на его месте были оборудованы огневые точки полка «Азов»* (запрещен в РФ). Также она отмечает, что на первых кадрах с места «нет ни раненых, ни вообще гражданских лиц», а фото с пострадавшими появляются лишь на следующий день. Касаемо драмтеатра омбудсмен утверждает, что еще 12 и 13 марта в соцсетях появились «утечки» информации, что боевики планируют подорвать здание и обвинить Россию.



«Печально осознавать, что в докладе ОБСЕ включены только обвиняющие Россию украинские фейковые сообщения. Отмечу, данный подход не соответствует общепринятой американской и европейской системам аналитики и журналистики, где принято отражать мнение всех участников событий», — подытожила Москалькова.



Ранее Минобороны России также отвергало обвинения Киева в обстрелах роддома и драмтеатра в Мариуполе.



Доклад ОБСЕ о ситуации на Украине был опубликован 13 апреля.

