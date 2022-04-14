Можно строить что угодно. Петербургский омбудсмен раскритиковала законопроект о расширении строительства в заказниках

Законопроект о расширении строительства в природных заказниках разрешает возводить там неограниченный перечень объектов. И охраняемые природные территории могут быть подвергнуты значительному негативному воздействию от промышленной деятельности. К такому выводу пришла уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, проанализировав документ.
Свое заключение, которое есть в распоряжении «Фонтанки», Агапитова 14 апреля направила в Госдуму. Речь идет о принятом еще в апреле федеральном законопроекте «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (№ 94578–8). Инициативу внесло в Думу правительство РФ.
Агапитова в своем анализе обращает внимание, что законопроект «предполагает неограниченный перечень объектов, строительство которых станет возможным в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ. — Прим. ред.), в том числе без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации».
Омбудсмен пришла к выводу, что в случае принятия инициативы заказники могут быть подвергнуты значительному негативному воздействию из-за промышленной деятельности, что «противоречит режиму охраны и целям создания таких территорий». Уполномоченная также подчеркивает, что законопроект не устанавливает обязательства проводить какие-либо компенсационные мероприятия в случае нанесения природе ущерба.
Также Агапитова отметила, что в случае, когда принимается федеральный законопроект, предмет которого предполагает совместное ведение РФ и властей субъектов страны, документ должен быть согласован с субъектами, согласно регламенту Госдумы, а этого сделано не было. Поэтому она считает, что до устранения нарушений законопроект не может быть принят.
Во время голосования 6 апреля инициативу не поддержали три думские фракции — партий КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Днем ранее, пишет «Интерфакс», против расширения строительства в ООПТ выступил думский комитет по экологии.
Срок внесения поправок ко второму чтению истек 14 апреля. Дата второго чтения пока не назначена.