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    Автомобиль кувырнулся с моста под Петербургом. Водителя нашли на следующий день подо льдом

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    1 комментарий

    ДТП на мосту во Всеволожском районе Ленобласти закончилось трагедией. Водителя после аварии искали сутки и в итоге нашли погибшим в воде.

    Фото: 47News
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    Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, 14 апреля спасателям поступила информация о пропаже мужчины: он уехал на работу и перестал выходить на связь, а его машину накануне нашли в реке Чёрная около деревни Новосаратовка. Спасатели провели поисковые работы и около двух часов дня нашли тело пропавшего. По предварительным данным, мужчину обнаружили подо льдом в нескольких метрах от упавшей в реку машины, пишет 47News.

    Мужчина попал в аварию около 7:30 13 апреля. Автомобиль SsangYong вылетел с моста на 5-м километре дороги «Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск» и упал на крышу в реку Чёрная. Прибывшие на место полицейские ни в машине, ни рядом никого не нашли.

    Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД. На месте аварии установили временные ограждения.

    Фото: 47News

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    Комментарии (1)

    VKuser466047967
    Слава Богу, живого нашли. Натерпелся наверное бедняга. Наверняка видел ту даму, что в Крещенье ныряла в прорубь и героя Леонарда ли Каприо
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