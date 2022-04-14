Автомобиль кувырнулся с моста под Петербургом. Водителя нашли на следующий день подо льдом

ДТП на мосту во Всеволожском районе Ленобласти закончилось трагедией. Водителя после аварии искали сутки и в итоге нашли погибшим в воде.
Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, 14 апреля спасателям поступила информация о пропаже мужчины: он уехал на работу и перестал выходить на связь, а его машину накануне нашли в реке Чёрная около деревни Новосаратовка. Спасатели провели поисковые работы и около двух часов дня нашли тело пропавшего. По предварительным данным, мужчину обнаружили подо льдом в нескольких метрах от упавшей в реку машины, пишет 47News.
Мужчина попал в аварию около 7:30 13 апреля. Автомобиль SsangYong вылетел с моста на 5-м километре дороги «Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск» и упал на крышу в реку Чёрная. Прибывшие на место полицейские ни в машине, ни рядом никого не нашли.
Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД. На месте аварии установили временные ограждения.