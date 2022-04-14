«Магнит» в Петербурге открыл два «магазина без покупателей»

Ретейлер «Магнит» намерен усилить в Петербурге сегмент экспресс-доставки. Компания запустила два даркстора — магазина без покупателей. Как рассказали 14 апреля в пресс-службе, специализированные точки для обработки онлайн-заказов будут обслуживать Невский, Фрунзенский и Московский районы.
Средняя площадь даркстора «Магнита» составляет 400 кв. м. Ассортимент насчитывает почти 7 000 позиций. По сравнению с офлайн-точками, расширен выбор мясных изделий, фруктов и овощей, бакалеи, молочной продукции, кулинарии, косметики, средств гигиены и бытовой химии, также добавлены позиции ценового сегмента «средний+». Доступ в помещение имеют только сотрудники «Магнита» и курьеры партнерских сервисов доставки.
У «Магнита» уже есть 20 дарксторов в Москве. Общий онлайн-оборот ретейлера в 2021 году составил 11,2 млрд руб. В 4 квартале 2021 года он выполнял около 62 000 заказов в день. Средний чек по всем онлайн-сервисам составил около 1 074 руб. с НДС, что примерно в 2,7 раза выше, чем в магазинах у дома. Средний чек в собственном сервисе доставки «Магнита» составил 1 235 рублей.