«Магнит» в Петербурге открыл два «магазина без покупателей»

Ретейлер «Магнит» намерен усилить в Петербурге сегмент экспресс-доставки. Компания запустила два даркстора — магазина без покупателей. Как рассказали 14 апреля в пресс-службе, специализированные точки для обработки онлайн-заказов будут обслуживать Невский, Фрунзенский и Московский районы.



Средняя площадь даркстора «Магнита» составляет 400 кв. м. Ассортимент насчитывает почти 7 000 позиций. По сравнению с офлайн-точками, расширен выбор мясных изделий, фруктов и овощей, бакалеи, молочной продукции, кулинарии, косметики, средств гигиены и бытовой химии, также добавлены позиции ценового сегмента «средний+». Доступ в помещение имеют только сотрудники «Магнита» и курьеры партнерских сервисов доставки.

