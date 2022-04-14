Зарубежные поставщики лекарств для «Круга добра» сохранили цены после санкций

Почти все иностранные поставщики лекарств для детей с орфанными заболеваниями сохранили цены после введения антироссийских санкций. Об этом 14 апреля заявил председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко на пресс-конференции по поставкам лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщает »Интерфакс».

«Мы пересмотрели условия всех контрактов по всем лекарственным препаратам: 99%, почти все, поставщики наши сохранили условия, перезаключили договоры с сохранением цены. По некоторым даже лекарственным препаратам, по тем, по которым даже была зафиксирована цена в валюте, за счет снижения курса валют в последнее время цена даже снизилась», — рассказал он на пресс-конференции.