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    Зарубежные поставщики лекарств для «Круга добра» сохранили цены после санкций

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    Почти все иностранные поставщики лекарств для детей с орфанными заболеваниями сохранили цены после введения антироссийских санкций. Об этом 14 апреля заявил председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко на пресс-конференции по поставкам лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщает »Интерфакс».

    «Мы пересмотрели условия всех контрактов по всем лекарственным препаратам: 99%, почти все, поставщики наши сохранили условия, перезаключили договоры с сохранением цены. По некоторым даже лекарственным препаратам, по тем, по которым даже была зафиксирована цена в валюте, за счет снижения курса валют в последнее время цена даже снизилась», — рассказал он на пресс-конференции.

    По словам Ткаченко, основное условие для заключения контракта с поставщиками лекарственных препаратов — самая низкая цена в мире. После переговоров в 2021 году фонду удалось достигнуть среднего снижения цены на препараты на 23% и выше, стоимость некоторых уменьшилась до 60%. Это позволило сэкономить порядка 10 миллиардов рублей. Их направят на лекарственное обеспечение детей.

    Фонд «Круг добра» был создан по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. Фонд занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). В частности, в его зоне ответственности снабжение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. Возглавил фонд основатель и генеральный директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Средства в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год

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