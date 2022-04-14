РБК: В российские суды поступило более 600 дел о дискредитации армии

В российские суды поступило уже как минимум 610 административных дел по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает 14 апреля РБК со ссылкой на данные ГАС «Правосудие». Московские суды в эту статистику не входят, поскольку в соответствующую систему они не включены.
Издание проанализировало данные с 4 марта по 11 апреля. Лидерами по количеству таких дел стали Калининградская область (77 дел), Санкт-Петербург (55) и Крым (55).
Из 610 дел как минимум по 334 суды назначили административный арест, еще по трем судебное производство прекратили. 176 дел пока не рассмотрены.
По информации проекта «Сетевые свободы», за этот же период в столичные суды поступило 158 дел о дискредитации военных.