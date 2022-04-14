РБК: В российские суды поступило более 600 дел о дискредитации армии

В российские суды поступило уже как минимум 610 административных дел по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает 14 апреля РБК со ссылкой на данные ГАС «Правосудие». Московские суды в эту статистику не входят, поскольку в соответствующую систему они не включены.



Издание проанализировало данные с 4 марта по 11 апреля. Лидерами по количеству таких дел стали Калининградская область (77 дел), Санкт-Петербург (55) и Крым (55).



Из 610 дел как минимум по 334 суды назначили административный арест, еще по трем судебное производство прекратили. 176 дел пока не рассмотрены.

