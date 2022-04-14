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    Дама на Dodge Caravan «на скаку» остановила автобус в центре Петербурга

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    2 комментария

    ДТП с участием Dodge Caravan и автобуса произошло на главной магистрали Петербурга. Наблюдается несущественный затор.

    Корреспондент «Фонтанки» заметил транспортные средства, притершиеся друг к другу у Невского проспекта, 30, приблизительно в половине четвертого дня 14 апреля. По его наблюдениям, за рулем легкового автомобиля находилась женщина 30–40 лет на вид.

    автор фото Фёдор Погорелов / «Фонтанка.ру»
    автор фото Фёдор Погорелов / «Фонтанка.ру»
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    В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что машина задела автобус № 27 при перестроении. В результате аварии никто не пострадал, помех для движения создано не было.

    По данным карт «Яндекса», на участке от Невского проспекта, 30, до Адмиралтейского проспекта выросла несерьезная пробка. Общую загруженность города сервис оценивает на 4 балла из 10.

    автор фото Фёдор Погорелов / «Фонтанка.ру»
    автор фото Фёдор Погорелов / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Не следует дамам садиться за руль Додж Караван...... Не дамская это машина....
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