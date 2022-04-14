В Смольном задумались над тем, чтобы запрещать парковку только на одной стороне улиц

Председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков поручил профильному отделу ведомства совместно с городским комитетом по благоустройству проработать изменения в схеме установки дорожных знаков, которые запрещают парковку в определенный период времени.

Речь идет о знаках 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.5.7 «Время действия». Их устанавливают, чтобы коммунальные службы могли без помех проводить механизированную уборку дорог. В один и тот же временной промежуток они запрещают парковку по обе стороны проезжей части.

Жители Василеостровского и Петроградского районов Петербурга обратились к чиновникам с просьбой изменить эту схему, потому что она доставляет неудобства автомобилистам, которые не могут припарковаться ни на одной из сторон улицы, сообщает 14 апреля пресс-служба комитета по транспорту.

