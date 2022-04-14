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    В Смольном задумались над тем, чтобы запрещать парковку только на одной стороне улиц

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    9 комментариев

    Председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков поручил профильному отделу ведомства совместно с городским комитетом по благоустройству проработать изменения в схеме установки дорожных знаков, которые запрещают парковку в определенный период времени.

    Речь идет о знаках 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.5.7 «Время действия». Их устанавливают, чтобы коммунальные службы могли без помех проводить механизированную уборку дорог. В один и тот же временной промежуток они запрещают парковку по обе стороны проезжей части.

    Жители Василеостровского и Петроградского районов Петербурга обратились к чиновникам с просьбой изменить эту схему, потому что она доставляет неудобства автомобилистам, которые не могут припарковаться ни на одной из сторон улицы, сообщает 14 апреля пресс-служба комитета по транспорту.

    «Считаю, что у автомобилистов должна быть возможность припарковаться хотя бы на одной стороне. В этой части я полностью солидарен с горожанами, которые направили нам предложения», — заявил Поляков.

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    Комментарии (9)

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    В большинстве случаев эти знаки - просто кормушка для ГАИ. Пример - улица Казначейская (в самом центре) . Знаки висят, штрафы исправно прилетают, а за эту и прошлую зиму улицу ни разу не убрали от снега. Слегка чистили только тротуары. Я считаю, что если висит знак, запрещающий в четверг с 0:00 до 7:00 парковаться, то в этом случае именно в этот промежуток должна быть произведена уборка! если уборки не было - штрафовать коммунальщиков и опротестовывать штрафы за оставленные автомобили.
    kolpankolpan
    Чановник батька долго думал под чай кофий ,надумал что правильную жа лобу яму накатили холопы. Вот исче жалобщику вкатить десять холодных ,чтоб не трявожил барина, а так вроде и правильно подумали души мятежныя.
    hedgehog_
    а кто-то на эти знаки еще смотрит? ну ведь НАДО же где-то стоять!
    еще предлагаю гибдд задуматься об отмене поворотников всвязи с тяжелой экономичесокй обстановкой. ими и так уже мало кто пользуется, ведь ему же надо повернуть
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