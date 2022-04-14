ЦБ: Потеря половины капитала банковского сектора представляется вполне вероятной

Потеря банковским сектором половины капитала представляется вполне вероятным сценарием, но Банк России это не страшит. Об этом 14 апреля заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин во время выступления в Госдуме.



«Потеря половины капитала банковского сектора — она представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», — цитирует его ТАСС.



Также Тулин заявил, что Центральный банк РФ сейчас работает далеко за пределами своего функционала. Регулятор допускает сокращение кредитного портфеля российских банков по итогам 2022 года.

