    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 2

    2 м/с, зап

    765мм

    71%

    Подробнее
    usd79.85eur86.72
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    ЦБ: Потеря половины капитала банковского сектора представляется вполне вероятной

    5591
    5 комментариев

    Потеря банковским сектором половины капитала представляется вполне вероятным сценарием, но Банк России это не страшит. Об этом 14 апреля заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин во время выступления в Госдуме.

    «Потеря половины капитала банковского сектора — она представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», — цитирует его ТАСС.

    Также Тулин заявил, что Центральный банк РФ сейчас работает далеко за пределами своего функционала. Регулятор допускает сокращение кредитного портфеля российских банков по итогам 2022 года.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Свободу Лёхе!
    "работает далеко за пределами своего функционала." )))
    Так это - норма жизни для большинства людей в РФ! ЦБ РФ - приземлился.., в России..? )
    ProstoZloy
    "Потеря половины капитала банковского сектора"
    Так всё же идет по путинскому плану - он сам так заявил на днях.
    Mustamyaki
    Банкстеры в любом случае не окажутся ни на паперти, ни на бирже труда.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний