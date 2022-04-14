Университетская, Шуваловский, Коллонтай — на каких еще улицах ограничат движение в ближайшие дни

С 16 по 21 апреля сразу в нескольких районах Петербурга вступят в силу новые ограничения движения, связанные с различными работами. В том числе водителей потеснят на Университетской набережной, Шуваловском и Дальневосточном проспектах и улице Коллонтай.

И с того же 16 апреля, но уже до 13 июля, а затем еще с 16 по 17 июля ограничат проезд по Шуваловскому проспекту от улицы Оптиков до Богатырского проспекта, включая перекресток с улицей Оптиков. СПб ГКУ ФКСР будет ремонтировать там дорожное покрытие.

Сразу два ограничения ожидают Приморский район, сообщает 14 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. С 16 апреля по 31 мая в связи с работами ООО «СК «Импульс» по реконструкции теплосети перекроют движение на перекрестке Парашютной и Солунской улиц . Объехать можно будет по маршруту: Солунская улица, Коломяжский проспект, Парашютная улица, улица Репищева, Вербная и Афонская улицы.

На Васильевском острове с 16 апреля по 31 мая ограничат движение по Университетской набережной от Филологического переулка до Биржевой площади. Там проложат электрокабель. Работы ведет ООО «Светосервис-СПб».

На границе Красногвардейского и Невского районов отремонтируют дорожное покрытие на Дальневосточном проспекте. В связи с этим с 16 по 17 апреля будет ограничено движение на участке от Зольной улицы до Гранитной улицы. А с 20 апреля по 26 июня в Невском районе ограничат движение по улице Коллонтай на пересечении с проспектом Солидарности, чтобы ООО «ПетербургГаз» проложило газопровод.

Два ограничения введут и в Пушкине. Сначала с 16 апреля из-за работ ГУП «Водоканал Санкт-Петебурга» по прокладке водопровода перекроют движение в одном направлении по Рехколовскому шоссе — от Киевского шоссе до улицы Новые Места. Ограничения продлятся до 20 июля. Затем с 18 по 29 апреля ограничат проезд по Сетевой улице и Вавилонскому проезду. Там будут прокладывать инженерные сети.

С 17 апреля по 16 мая движение ограничат в центре Петербурга. Из-за прокладки инженерных сетей закроют для проезда Дегтярный переулок от Заячьего переулка до улицы Моисеенко. Объезд предусмотрен по улице Моисеенко, Суворовскому проспекту, Заячьему переулку и Новгородской улице.