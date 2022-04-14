Самосвал и легковая не поделили перекресток на Гренадерской и отправили трамваи в объезд

Столкновение автомобилей создало проблемы трамваям в Выборгском районе Петербурга днем 14 апреля. Пока на месте ждут службы, электротранспорт вынужден делать крюк.

На пересечении Гренадерской улицы и Большого Сампсониевского проспекта столкнулись самосвал и легковой автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». ДТП произошло прямо на трамвайных путях, перегородив им проезд.



В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в 13:50. Сейчас участники ждут прибытия служб. А трамваи № 40, маршрут которых пролегает по Гренадерской, следуют через Сампсониевский мост.