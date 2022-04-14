    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 2

    2 м/с, зап

    765мм

    71%

    Подробнее
    usd79.85eur86.72
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Самосвал и легковая не поделили перекресток на Гренадерской и отправили трамваи в объезд

    1708
    1 комментарий

    Столкновение автомобилей создало проблемы трамваям в Выборгском районе Петербурга днем 14 апреля. Пока на месте ждут службы, электротранспорт вынужден делать крюк.

    ПоделитьсяПоделиться

    На пересечении Гренадерской улицы и Большого Сампсониевского проспекта столкнулись самосвал и легковой автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». ДТП произошло прямо на трамвайных путях, перегородив им проезд.

    В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в 13:50. Сейчас участники ждут прибытия служб. А трамваи № 40, маршрут которых пролегает по Гренадерской, следуют через Сампсониевский мост.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний