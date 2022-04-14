Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы по «санитарному делу» на реальный срок

Симоновский райсуд Москвы удовлетворил требование ФСИН России о замене экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией* (запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная иноагентом) Любови Соболь 1,5 года ограничения свободы на полгода в колонии. Об этом 14 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента в зале суда.



«Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», — заявила судья Юлия Окунева. Срок в полгода связан с тем, что два дня ограничения свободы засчитываются за день лишения свободы от неотбытой части наказания.

