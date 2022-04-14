Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы по «санитарному делу» на реальный срок

Симоновский райсуд Москвы удовлетворил требование ФСИН России о замене экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией* (запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная иноагентом) Любови Соболь 1,5 года ограничения свободы на полгода в колонии. Об этом 14 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента в зале суда.
«Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», — заявила судья Юлия Окунева. Срок в полгода связан с тем, что два дня ограничения свободы засчитываются за день лишения свободы от неотбытой части наказания.
Адвокат Владимир Воронин в социальных сетях сообщил, что решение суда будет обжаловано.
Отметим, в августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ). Позже она уехала из страны.
По версии следствия, Соболь и другие фигуранты этого дела в социальных сетях призывали людей выходить 23 января на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как считает СК, это создало угрозу «массового заболевания людей».
*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.