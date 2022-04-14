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    Суд заменил Любови Соболь ограничение свободы по «санитарному делу» на реальный срок

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    9 комментариев

    Симоновский райсуд Москвы удовлетворил требование ФСИН России о замене экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией* (запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная иноагентом) Любови Соболь 1,5 года ограничения свободы на полгода в колонии. Об этом 14 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента в зале суда.

    «Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней», — заявила судья Юлия Окунева. Срок в полгода связан с тем, что два дня ограничения свободы засчитываются за день лишения свободы от неотбытой части наказания.

    Адвокат Владимир Воронин в социальных сетях сообщил, что решение суда будет обжаловано.

    Отметим, в августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ). Позже она уехала из страны.

    По версии следствия, Соболь и другие фигуранты этого дела в социальных сетях призывали людей выходить 23 января на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как считает СК, это создало угрозу «массового заболевания людей».

    *Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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    Комментарии (9)

    267011328
    массовое заболевание людей вызывает просмотр зомбоящика. в частности программ соловьёва- скабеевой- симоньян и т.д.вопрос-где посадки за коллективные людские с головой-печальки...
    klapaucius
    Имхо, это чисто демонстративный акт. Мол, статью придумаем для любого, не сумлевайтесь.
    ShkVAl
    Теперь ей зарплату повысят?
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