ВОЗ объявляет тревогу: дети в Европе начали болеть странным тяжёлым гепатитом, им пересаживают печень

ВОЗ объявила международную тревогу после выявления в Великобритании 70 случаев тяжёлого острого гепатита неизвестного происхождения у детей. В некоторых случаях приходилось пересаживать печень. Испанский Минздрав зафиксировал три подобных случая. Об этом 14 апреля пишет издание La Razon.



Пациенты в возрасте 2–7 лет из разных районов Испании (Мадрид, Арагон и Кастилия-Ла-Манча) были доставлены в Университетскую больницу Ла-Паса, их состояние благоприятное. Одному из них потребовалась пересадка печени. Хотя причины заболевания неизвестны, первые международные исследования показывают, что с COVID-19 оно не связано, отмечается в публикации.

