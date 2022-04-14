ВОЗ объявляет тревогу: дети в Европе начали болеть странным тяжёлым гепатитом, им пересаживают печень

ВОЗ объявила международную тревогу после выявления в Великобритании 70 случаев тяжёлого острого гепатита неизвестного происхождения у детей. В некоторых случаях приходилось пересаживать печень. Испанский Минздрав зафиксировал три подобных случая. Об этом 14 апреля пишет издание La Razon.
Пациенты в возрасте 2–7 лет из разных районов Испании (Мадрид, Арагон и Кастилия-Ла-Манча) были доставлены в Университетскую больницу Ла-Паса, их состояние благоприятное. Одному из них потребовалась пересадка печени. Хотя причины заболевания неизвестны, первые международные исследования показывают, что с COVID-19 оно не связано, отмечается в публикации.
Первой страной, сообщившей о необычно высоком росте случаев острого гепатита у детей, стала Великобритания. С марта зарегистрировано более 70 заболевших, большинству из которых от 2 до 5 лет. Некоторым детям потребовалась трансплантация печени. Симптомы заболевания — как у желтухи, которой иногда предшествуют желудочно-кишечные нарушения, включая рвоту. Это побудило Всемирную организацию здравоохранения выпустить международное предупреждение.
«Пока причина его неизвестна, поскольку распространенные вирусы, которые могут вызывать гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е), не обнаружены ни в одном из случаев. Медицинские работники, расследующие случаи, пока исключают, что это связано с поездками или вакцинацией. Также неясно, могут ли они быть связаны с коронавирусом, поскольку некоторые из госпитализированных детей в Англии дали положительный результат на COVID-19, а другие — на аденовирус», — констатирует La Razon.