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    ВОЗ объявляет тревогу: дети в Европе начали болеть странным тяжёлым гепатитом, им пересаживают печень

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    3 комментария

    ВОЗ объявила международную тревогу после выявления в Великобритании 70 случаев тяжёлого острого гепатита неизвестного происхождения у детей. В некоторых случаях приходилось пересаживать печень. Испанский Минздрав зафиксировал три подобных случая. Об этом 14 апреля пишет издание La Razon.

    Пациенты в возрасте 2–7 лет из разных районов Испании (Мадрид, Арагон и Кастилия-Ла-Манча) были доставлены в Университетскую больницу Ла-Паса, их состояние благоприятное. Одному из них потребовалась пересадка печени. Хотя причины заболевания неизвестны, первые международные исследования показывают, что с COVID-19 оно не связано, отмечается в публикации.

    Первой страной, сообщившей о необычно высоком росте случаев острого гепатита у детей, стала Великобритания. С марта зарегистрировано более 70 заболевших, большинству из которых от 2 до 5 лет. Некоторым детям потребовалась трансплантация печени. Симптомы заболевания — как у желтухи, которой иногда предшествуют желудочно-кишечные нарушения, включая рвоту. Это побудило Всемирную организацию здравоохранения выпустить международное предупреждение.

    «Пока причина его неизвестна, поскольку распространенные вирусы, которые могут вызывать гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е), не обнаружены ни в одном из случаев. Медицинские работники, расследующие случаи, пока исключают, что это связано с поездками или вакцинацией. Также неясно, могут ли они быть связаны с коронавирусом, поскольку некоторые из госпитализированных детей в Англии дали положительный результат на COVID-19, а другие — на аденовирус», — констатирует La Razon.

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    Комментарии (3)

    VKuser49193372
    Беженцы, наверное, после лабораторий заразили
    Cashmare
    а чё, ещё никто не сказал, что это россия виновата?
    274642227
    Да бывает вот только странно еще то что Ник при регистраций Писал а тогда почему меня Циферками ник ?
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