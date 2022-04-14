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    Петербуржец с опасным «Мерседесом» отработает часы за любовь к «пьяной» езде. За ДТП с пешеходом его наказывать не стали

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    3 комментария

    В Петербурге вынесли приговор водителю, который сел за руль пьяным, сбил женщину, нанеся ей серьезные травмы, а после скрылся. Наказали его, однако, лишь за «пьяную» езду — с потерпевшей он примирился.

    ДТП произошло около 20:40 19 мая 2021 года у дома 1, корпус 2, по Пушкинскому шоссе в Красном Селе, сообщает 14 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, уже будучи оштрафованным и на 1 год и 8 месяцев лишенным прав за «пьяную» езду, снова сел за руль в нетрезвом виде. Управляя Mercedes, он ехал по Пушкинскому шоссе от улицы Первого Мая в сторону Пулковского шоссе на скорости порядка 50 км/ч и на закруглении дороги выехал на встречную полосу, а затем — на обочину, где сбил женщину-пешехода. После этого мужчина скрылся с места ДТП, не сообщив в полицию и не вызвав скорую, но в 22:10 был задержан у дома 3 по Пушкинскому шоссе. Отмечается, что неадекватным состояние было не только у водителя, но и у «Мерседеса»: на передней оси у него стояли шины разной марки, модели и с разным рисунком протектора, а на правых колесах отсутствовали крепежные болты.

    Сбитая женщина в результате ДТП получила тяжелые травмы. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда и сопряженное с оставлением места ДТП), однако потерпевшая ходатайствовала о его прекращении в связи с примирением, заявив, что мужчина загладил причиненный ей вред и претензий к нему она не имеет. В итоге в этой части суд дело прекратил и рассматривал только повторную езду в пьяном виде.

    Автомобилист свою вину в пьянстве за рулем полностью признал. Красносельский районный суд Петербурга признал его виновным по статье 264.1 УК РФ и приговорил к 200 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года.

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    Комментарии (3)

    274564542
    примерился не только с потерпевшей , но и судьей
    А13579
    5 недель работы. И после такого наказания за всё содеянное будут говорить о борьбе с пьянством за рулём? Бухают и ездят, будут бухать и ездить…
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