В марте в России вырос спрос на отечественную бытовую технику

Ретейлеры зафиксировали в марте повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику, сообщает 14 апреля РБК.



Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что в марте 2022 года российской и белорусской техники было продано на 50–70 % больше, чем в марте 2021. В основном спросом пользовалось бытовое оборудование для дома и кухни — холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, плиты и т. д.

«Российское и белорусское производство техники представлено несколькими достаточно известными брендами — «Витязь», «Атлант», Pozis, Flama, «Дарина», Gefest, «Бирюса», — заявили в магазине. Также представитель сети отметил, что спрос вызван низкими ценами и наличием большого ассортимента.