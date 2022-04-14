В марте в России вырос спрос на отечественную бытовую технику

Ретейлеры зафиксировали в марте повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику, сообщает 14 апреля РБК.
Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что в марте 2022 года российской и белорусской техники было продано на
«Российское и белорусское производство техники представлено несколькими достаточно известными брендами — «Витязь», «Атлант», Pozis, Flama, «Дарина», Gefest, «Бирюса», — заявили в магазине. Также представитель сети отметил, что спрос вызван низкими ценами и наличием большого ассортимента.
Такую же тенденцию зафиксировали в магазинах «Ситилинк», где продажи торговых марок материнской группы Merlion (Digma, Oklick, Starwind, Sunwind и PC PET) выросли за март на