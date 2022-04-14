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    В марте в России вырос спрос на отечественную бытовую технику

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    4 комментария

    Ретейлеры зафиксировали в марте повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику, сообщает 14 апреля РБК.

    Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что в марте 2022 года российской и белорусской техники было продано на 50–70 % больше, чем в марте 2021. В основном спросом пользовалось бытовое оборудование для дома и кухни — холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, плиты и т. д.

    «Российское и белорусское производство техники представлено несколькими достаточно известными брендами — «Витязь», «Атлант», Pozis, Flama, «Дарина», Gefest, «Бирюса», — заявили в магазине. Также представитель сети отметил, что спрос вызван низкими ценами и наличием большого ассортимента.

    Такую же тенденцию зафиксировали в магазинах «Ситилинк», где продажи торговых марок материнской группы Merlion (Digma, Oklick, Starwind, Sunwind и PC PET) выросли за март на 60 %.

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    Комментарии (4)

    Satyr
    Чеснокадавилки?
    prohor1969
    Вот только там только марки российские, а вся техника - китайская
    Never_Mind
    Техника из китайских комплектующих? Тады ой.
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