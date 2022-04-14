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    Любителей чужих Audi поймали в Петербурге. Одну машину успели найти целиком, другую — уже в «расчлененном» виде

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    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Расследуя угон автомобиля Audi с казахстанскими номерами в Петербурге, сотрудники полиции задержали двоих участников преступной группы. Машину нашли в гараже уже разобранной на запчасти. Другой «Ауди» повезло больше: она нашлась брошенной целиком.

    В конце февраля от дома 19 по Ярославскому проспекту в Выборгском районе Петербурга был похищен автомобиль Audi A4 2013 года выпуска с номерами Казахстана. Сообщение об этом поступило в полицию 22 февраля. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража), сообщает 14 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Работая по нему, сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин, 46 и 29 лет.

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    При обысках по местам жительства задержанных и в арендуемых ими гаражах обнаружили и изъяли запчасти и фрагменты кузова похищенной в Выборгском районе «Ауди», запчасти и агрегаты различных других автомобилей, оборудование для несанкционированного проникновения в машины и запуска двигателей; госномера, которые использовались для подмены, и Toyota RAV4, которым пользовались в качестве преступного транспорта. Кроме того, полицейские установили причастность мужчин к угону Audi Q5 в Приморском районе Петербурга 4 апреля. В шесть утра 13 апреля машину нашли брошенной на перекрестке Заречной улицы с улицей Федора Абрамова. По факту этого угона было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

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    Теперь правоохранители устанавливают соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных.

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