Любителей чужих Audi поймали в Петербурге. Одну машину успели найти целиком, другую — уже в «расчлененном» виде

Расследуя угон автомобиля Audi с казахстанскими номерами в Петербурге, сотрудники полиции задержали двоих участников преступной группы. Машину нашли в гараже уже разобранной на запчасти. Другой «Ауди» повезло больше: она нашлась брошенной целиком.

В конце февраля от дома 19 по Ярославскому проспекту в Выборгском районе Петербурга был похищен автомобиль Audi A4 2013 года выпуска с номерами Казахстана. Сообщение об этом поступило в полицию 22 февраля. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража), сообщает 14 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Работая по нему, сотрудники уголовного розыска задержали двоих мужчин, 46 и 29 лет.