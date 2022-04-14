Они не те, кем кажутся. В Московском зоопарке пришли в себя странные животные

Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться





Необычные животные — тенреки — проснулись в Московском зоопарке. Во-первых, они обладают, на наш взгляд, вероломной внешностью: кажутся ежами, а на самом деле даже не родственники им. Во-вторых, спать они укладываются при вполне летней, по нашим меркам, температуре — плюс 16–18 градусов. А в-третьих, просыпаются не сами, а по будильнику. Всё потому, что их родина — Мадагаскар.

«У нас проснулись тенреки, точнее мы, как и обычно, вывели их из спячки», — сообщила 14 апреля пресс-служба зоопарка.



Московский зоопарк

Мадагаскар отделился от материка миллионы лет назад, и эволюция там шла своим путём, сформировав эндемичные виды, например лемуров и тенреков. Тенреки, как и ежи, отрастили иголки, потому что это удобно, но несмотря на поразительное внешнее сходство с ежами, на молекулярном уровне они гораздо ближе к слонам. Они относятся к отряду афросорициды, некоторые представители которого похожи на землероек, некоторые на выдр, а некоторые на выхухолей.



Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться





Тенреки уходят в спячку, когда температура воздуха опускается до 16–18 градусов — на Мадагаскаре это означает, что пришла зима. В зоопарке зоологи специально создают для них «зиму», опуская в помещении температуру до 16 градусов.

«Осенью тенреки отъедаются и набирают необходимый для спячки вес, а зоологи следят за их поведением. Животные сами показывают, что хотят погрузиться в сон: в какой-то момент они начинают реже выходить из домика, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Во время спячки зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тела опускается до необходимой, условия в помещении меняют на летние: увеличивают температуру, влажность воздуха, и обильно снабжают тенреков кормами. Питаются они преимущественно насекомыми», — рассказывают в зоопарке.

