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    На мосту через реку Утку мужчина напал на 11-летнюю и распустил руки

    1917
    3 комментария

    Полиция Невского района ищет рукоблуда, который испугал школьницу.

    Мать пострадавшей, 35-летняя местная жительница, обратилась в правоохранительные органы накануне около половины второго дня, стало известно «Фонтанке» 14 апреля. По предварительной информации, она сообщила, что её дочь шла через мост в районе Русановской улицы около половины десятого утра. В этот момент к ней подбежал мужчина и стал приставать, сильно напугав ребенка.

    Злоумышленника спугнули подошедшие к переправе люди.

    Ориентировку на рукоблуда направили всем патрулям в районе.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (3)

    BobCat2
    Судя по новостям, в Питере пора проводить международный форум рукоблудов. Можно его совместить с другими форумами. Думаю формат зайдет.
    Cashmare
    "На мосту через руки Утка мужчина" - вы автора описаний для товаров с алиэкспресса наняли?
    А13579
    Судя по заголовку про «руки Утка» пишущий одновременно рукоблудит.
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