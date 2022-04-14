На мосту через реку Утку мужчина напал на 11-летнюю и распустил руки

Полиция Невского района ищет рукоблуда, который испугал школьницу.



Мать пострадавшей, 35-летняя местная жительница, обратилась в правоохранительные органы накануне около половины второго дня, стало известно «Фонтанке» 14 апреля. По предварительной информации, она сообщила, что её дочь шла через мост в районе Русановской улицы около половины десятого утра. В этот момент к ней подбежал мужчина и стал приставать, сильно напугав ребенка.



Злоумышленника спугнули подошедшие к переправе люди.



Ориентировку на рукоблуда направили всем патрулям в районе.

