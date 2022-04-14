На открытии торгов доллар и евро растут

На открытии торгов на Московской бирже утром 14 апреля рубль слабеет.
Курс доллара вырос до 81 рубля, курс евро — до 88 рублей. Оба прибавили по рублю с лишним.
Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на
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На открытии торгов на Московской бирже утром 14 апреля рубль слабеет.
Курс доллара вырос до 81 рубля, курс евро — до 88 рублей. Оба прибавили по рублю с лишним.
Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на
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