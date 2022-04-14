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    На открытии торгов доллар и евро растут

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    2 комментария

    На открытии торгов на Московской бирже утром 14 апреля рубль слабеет.

    Курс доллара вырос до 81 рубля, курс евро — до 88 рублей. Оба прибавили по рублю с лишним.

    Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,1 %, индекса РТС — на 0,13 %.

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    Комментарии (2)

    tarakan
    практика показала, что рост цен от этого не зависит. Рост он поступаиелен и абсолютен
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