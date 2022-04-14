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    «Нестабильная международная ситуация» заставила перенести Ялтинский экономический форум

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    2 комментария
    Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксёнова
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    Глава Крыма Сергей Аксёнов 14 апреля сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума.

    «Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года. О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно», — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

    ЯМЭФ проходит в Крыму в апреле начиная с 2015 года, однако из-за пандемии в 2020 и 2021 годах его отменяли. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тысячи человек из 80 с лишним стран. В марте в интервью ТАСС Аксёнов рассказывал, что в этом году список иностранных участников ЯМЭФ существенно расширится.

    Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксёнова

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    Комментарии (2)

    Карабас Барабас
    Брезгуют туда ехать...
    blackcatwhitecat
    Какой форум, когда вся экономика летит в тартарары. Все доклады и проекты стали неактуальны
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