На ОЖД поезда обстреляли камнями, за вандализм за три месяца задержаны семеро

На территории Октябрьской магистрали за первые три месяца 2022 года было зафиксировано около 70 случаев порчи железнодорожного имущества, то есть вандализма. Ущерб оценивается в 255 тысяч рублей. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ОЖД.



Чаще всего вандалы раскрашивали вагоны граффити (58 составов). Трижды идущие поезда «обстреливали» камнями.



По фактам вандализма в январе — марте было возбуждено 72 уголовных дела. Удалось задержать семь человек. Шестерым вынесен приговор по уголовной статье о вандализме (214 УК РФ).

