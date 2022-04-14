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    На ОЖД поезда обстреляли камнями, за вандализм за три месяца задержаны семеро

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    На территории Октябрьской магистрали за первые три месяца 2022 года было зафиксировано около 70 случаев порчи железнодорожного имущества, то есть вандализма. Ущерб оценивается в 255 тысяч рублей. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ОЖД.

    Чаще всего вандалы раскрашивали вагоны граффити (58 составов). Трижды идущие поезда «обстреливали» камнями.

    По фактам вандализма в январе — марте было возбуждено 72 уголовных дела. Удалось задержать семь человек. Шестерым вынесен приговор по уголовной статье о вандализме (214 УК РФ).

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