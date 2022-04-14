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    В Петербурге задержали поставщика «веселящего» газа в клубы на самой пьяной улице города

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    КОНи (управление по контролю за оборотом наркотиков) нашли человека, который почти год снабжал клубы на Думской и Ломоносовской улицах «веселящим» газом.

    37-летнего уроженца Молдовы, который получил гражданство РФ и проживает в Красносельском районе, задержали накануне в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 апреля. По версии следствия, с августа 2021 года по сей день он привозил в семь клубов на пьяном пятачке в центре Петербурга емкости с закисью азота, более известной как «веселящий» газ.

    Мужчине уже предъявлено обвинение, его отпустили под подписку о невыезде. Полицейские продолжают устанавливать других лиц, причастных к продаже молодёжи одурманивающего вещества.

    Самый яркий пример того, что бывает из-за «шариков», произошел в 2019 году на Невском проспекте. Водитель, надышавшись вещества, сбил на тротуаре несколько человек, двое скончались. Как он объяснял сразу после аварии, во время езды он «просто отключился». Мужчину приговорили к 8,5 года колонии.

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