Шрифты Times New Roman и Arial стали недоступны для скачивания пользователями из России

Американская компания Monotype, которая владеет правами на такие популярные шрифты, как Times New Roman, Arial, Helvetica, Tahoma и Verdana, закрыла доступ к своей библиотеке на сайте для пользователей из России, то есть с российских IP-адресов, пишут 14 апреля «Ведомости» со ссылкой на источник в сфере IT.



«Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. «Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», — указано в сообщении. Но при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам», — говорится в публикации.

