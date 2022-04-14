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    Шрифты Times New Roman и Arial стали недоступны для скачивания пользователями из России

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    26 комментариев

    Компания Monotype закрыла доступ к своей библиотеке.

    Американская компания Monotype, которая владеет правами на такие популярные шрифты, как Times New Roman, Arial, Helvetica, Tahoma и Verdana, закрыла доступ к своей библиотеке на сайте для пользователей из России, то есть с российских IP-адресов, пишут 14 апреля «Ведомости» со ссылкой на источник в сфере IT.

    «Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. «Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», — указано в сообщении. Но при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам», — говорится в публикации.

    «Фонтанка» также убедилась в этом.

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    «Ведомости» отмечают, что пока самые популярные шрифты Monotype доступны российским пользователям, например, в пакете Microsoft Office (эта компания также объявила о приостановке продаж в России в начале марта). Сейчас можно купить пакеты Microsoft Office, которые были ввезены в Россию до начала марта, говорят собеседники издания.

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    Комментарии (26)

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    Пойду тогда съем ещё этих мягких французских булок да выпью чаю в память о шрифтах)
    syshsun
    Ужас,пойду напьюсь.Без Tahoma жизнь потеряла смысл.
    Zdobsi
    Пусть хоть что закрывают. Шрифты отдельно можно и так найти в библиотеках. Вручную подключаются. Идиотизм это международное явление, увы...Не друзья они нам, да и не партнёры тоже....
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